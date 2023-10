Stadthagen - Nach einem Unfall mit einer Museumsbahn ist eine Treckerfahrerin nicht in Lebensgefahr. Der Verdacht habe sich im Krankenhaus nicht bestätigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 20-Jährige stieß mit ihrem Traktor am Sonntag mit einer Museumsbahn bei Stadthagen in der Nähe von Minden zusammen. Zur Klärung der Unfallursache gab die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg zudem ein Gutachten in Auftrag.

Der Unfall ereignete sich auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Dort gebe es aber eine Lichtsignal-Anlage, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. 15 Fahrgäste der Museumseisenbahn erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten nach Angaben eines Polizeisprechers aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Trecker mit Anhänger wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Auch die knapp 80 Jahre alte Lok, mit der die 20-jährige Treckerfahrerin zusammenstieß, sowie die Waggons wurden stark beschädigt. Die Schadenssumme schätzten die Beamten am Montag auf 400.000 Euro.

Die historische Lok wurde noch am Sonntagabend abgeschleppt. Der öffentliche Zugverkehr ist von dem Unfall nicht betroffen, da die 20,4 km langen Eisenbahnstrecke Rinteln-Stadthagen privat betrieben wird.