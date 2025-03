Zwei Männer reißen einen 29-Jährigen in Magdeburg zu Boden und prügeln mit weiteren Tätern auf ihn ein. Danach flüchten sie, der Mann ist bewusstlos.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat in Magdeburg mitbekommen haben. (Symbolbild)

Magdeburg - Mehrere Menschen haben in Magdeburg einen 29-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit getreten und geschlagen. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verfolgten zwei Männer den 29-Jährigen am Dienstagabend am Magdeburger Bahnhof und rissen ihn zu Boden.

Sie traten auf den Mann ein und zogen ihn über den Boden, wie es hieß. Drei weitere Menschen kamen dazu und traten ihm den Angaben zufolge mehrere Male gegen Kopf und Oberkörper. Danach flüchtete die Gruppe und ließ den 29-Jährigen nach der Attacke bewusstlos liegen, wie es hieß.

Polizisten stießen später auf den Großteil der Tatverdächtigen, sie kamen in Gewahrsam. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hintergründe dazu kennen.