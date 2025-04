Blütenpracht in Weimar: In Thüringen soll es warm bleiben - mit teils sommerlichen Temperaturen. Hinzu kommen ein paar Schauer. (Archivbild)

Erfurt - Hobbygärtner und Landwirte können in Thüringen zwar mit leichtem Regen rechnen, sollten aber nicht zu viel davon erwarten. Zwar soll es in der kommenden Woche Regenschauer in Thüringen geben, anhaltende, ergiebige Niederschläge seien aber nicht zu erwarten, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.

Schon im März war in weiten Teilen des Freistaats kaum Regen gefallen. Generell gilt das Thüringer Becken als eine der trockensten Regionen in Deutschland, doch im März wurden die langjährigen Mittelwerte klar unterschritten. In der Landeshauptstadt Erfurt kamen nach DWD-Angaben im März rund acht Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Das langjährige Mittel für Erfurt im März liegt bei 33 Liter. In Artern seien nur vier Liter Regen gefallen, das langjährige Mittel liege bei 30 Litern. Etwas besser sah es im Thüringer Wald aus, wo zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter an Regen fiel.

Kurzfristig keine Frostnächte

Schuld ist nach Angaben des DWD-Meteorologen, dass Thüringen schon seit Wochen unter Hochdruckeinfluss liegt. Damit seien atlantische Tiefausläufer, die feuchte Luft und Regen bringen könnten, ferngehalten worden. „Wir haben es mit einer Blockierungslage zu tun“, sagte der Experte. Dies ändere sich nun, weil das Hochdruckgebiet nach Südosteuropa ziehe. Damit gelange Thüringen zunehmend unter den Einfluss eines Tiefdruckgebiets über dem Nordost-Atlantik. Dies sorge für die nun erwarteten Schauer.

Frostnächte müssen Gärtner wohl erstmal keine befürchten. Die Temperaturen bleiben zunächst relativ hoch. „Die sind im Verlauf der Woche schon teils sommerlich anmutend“, sagte der Wetter-Experte. Zu erwarten seien öfter Temperaturen von mehr als 20 Grad, am Mittwoch könnte es lokal sogar bis zu 25 Grad warm werden. „Kalte Nächte würde ich noch nicht ganz abschreiben für die Saison, aber zumindest kurzfristig ist das jetzt erstmal nicht zu sehen.“