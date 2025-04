Am späten Ostersonntag kommt es an der Berliner Straße zu einem schweren Unfall. Eine Frau stürzt dort ins Gleis - gerade als eine U-Bahn einfährt. Die Feuerwehr muss sie befreien.

Trotz einfahrender U-Bahn: Frau überlebt Sturz in die Gleise

Berlin - Eine Frau ist am U-Bahnhof Berliner Straße ins Gleisbett gestürzt, als eine U-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Die Frau überlebte den Sturz am späten Sonntagabend, wurde jedoch schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau wurde mit technischem Gerät befreit. Laut Polizei stürzte die Frau zwischen Zug und Bahnsteigkante.

Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet. Laut Polizei wollte sich die Frau nach einem Getränk bücken und verlor dabei das Gleichgewicht. Mehrere Augenzeugen wurden betreut. Der Zugverkehr auf der Linie U7 war eine Stunde unterbrochen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.