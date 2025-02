Hannover - Viermal nacheinander hat Hannover 96 zuletzt Unentschieden gespielt. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga ist in dieser Zeit auf fünf Punkte angewachsen. Trotzdem stellte sich Trainer André Breitenreiter vor dem wichtigen Heimspiel gegen seinen Ex-Club SC Paderborn (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky) mit leidenschaftlichen Worten vor sein Team.

„Ich verliebe mich nicht so schnell in Mannschaften, aber in diese schon“, sagte der 96-Coach. „Wenn ich den Umgang untereinander sehe und die Bereitschaft der Jungs auf dem Trainingsfeld, dann ist das schon wirklich stark. Wenn ich sehe, mit welchem Willen und welcher Qualität sie unseren Matchplan an jedem Spieltag umsetzen, dann ist das auch nicht selbstverständlich. Was uns fehlt, ist die Effizienz bei den vielen, vielen Torchancen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass der Knoten platzt.“

Der Tabellensechste Paderborn ist ein direkter Konkurrent der Niedersachsen. Den nächsten Gegner führte Breitenreiter 2014 zum Bundesliga-Aufstieg. Dieses Ziel hat der 51-Jährige auch in Hannover noch lange nicht abgeschrieben. „Wenn wir über Ergebnisse sprechen, habe ich keine Argumente“, sagte er. „Aber ich bin überzeugt, dass diese Art, wie wir Fußball spielen, die Fans mitnimmt und nachhaltig, perspektivisch zum Erfolg führen wird.“