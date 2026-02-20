Immer wieder werden Politiker zu Zielen von Angriffen. Zuletzt waren die Zahlen besorgniserregend hoch. Daran änderte sich auch 2025 wenig.

Potsdam - Trotz eines Rückgangs bewegt sich die Zahl der Angriffe auf Politiker in Brandenburg auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr seien 431 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger, Parteibüros und Parteivertretende registriert worden, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Die Zahlen beziehen sich auf die polizeiliche Kriminalstatistik.

Im Jahr 2024 wurden 489 solcher Vergehen registriert. In den Vorjahren waren es nach Angaben des Innenministeriums deutlich weniger. So wurden im Jahr 2023 von den Polizeibeamten 256 Straftaten gegen Politiker gezählt. Im Jahr davor waren es 182 Vergehen und 2021 sogar nur 45.

Warum wurden seit 2024 besonders viele Straftaten gegen Politiker gezählt? Im Jahr 2024 gab es in Brandenburg Landtags- und Kommunalwahlen. Einige der registrierten Fälle wurden laut Polizeistatistik in Zusammenhang mit diesen gesetzt. Ähnlich verhält es sich 2025. Zu Beginn des Jahres fanden Bundestagswahlen statt. Einige der Straftaten sollen im Zusammenhang mit diesen gestanden haben.