Hannover - Trotz eines Sieges bei Hannover 96 hat Holstein Kiel die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Zwar gewannen die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mit 2:1 (2:0). Weil der FC St. Pauli parallel aber beim SV Wehen Wiesbaden ebenfalls mit 2:1 (0:1) siegte, ging der Titel im Unterhaus an die Hamburger. Beide Clubs standen bereits zuvor als Aufsteiger fest. An diesem Montag findet in Kiel die große Meisterfeier statt.

Vor 49.000 Zuschauern in ausverkauften Stadion von Hannover brachten Lewis Holtby (26. Minute) und Tom Rothe (32.) die Kieler in Führung. Louis Schaub (78.) gelang für die Gastgeber nur noch der Anschlusstreffer.

Ungeachtet aller Feierlichkeiten in den vergangenen Tagen zeigten die Kieler in Hannover von Beginn an eine engagierte Leistung. Trainer Marcel Rapp hatte vor der Partie die Meisterschaft als klares Ziel ausgegeben und sein Team lieferte. Obwohl die Gastgeber ebenfalls überzeugten, brachten Holtby und Rothe die Gäste vor der Pause in Führung.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Hannover noch einmal, die Partie zu drehen. Schaub gelang zwölf Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es für die Niedersachsen aber nicht mehr. Hannover beendete die Saison so auf Platz sechs.