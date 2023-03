Hannover - Auch nach fünf Spielen ohne Sieg und nur einem Punkt in diesem Jahr muss Trainer Stefan Leitl bei Hannover 96 nicht um seinen Job bangen. „Wir sind von Leitl absolut überzeugt“, sagte 96-Boss Martin Kind der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Es geht darum, vertrauensvoll und konstruktiv weiterzuarbeiten und daraus zu lernen.“

Die nächste Chance, die sportliche Talfahrt seit Beginn der Rückrunde zu stoppen, hat Leitl nun am Sonntag ausgerechnet bei seinem Ex-Club Greuther Fürth, für den er bis zum vergangenen Sommer arbeitete. Auch wenn Hannover den sportlichen Erwartungen aktuell weit hinterherhinkt, hat Leitl den Wechsel nach Niedersachsen nicht bereut. „Ich bin super glücklich hier. Es fühlt sich so an, dass das der richtige Schritt für mich war“, sagte der 45-Jährige.