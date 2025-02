Brandenburgs AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet, will aber an einem Ausschuss zu dessen Kontrolle beteiligt sein. Ein BSW-Mann sorgt für einen Eklat, weil er einem AfD-Antrag dazu zustimmt.

Trotz Votum für AfD: BSW-Politiker bleibt in Fraktion

Potsdam - Die Zustimmung zu einem Antrag der AfD bleibt für den Brandenburger BSW-Landtagsabgeordneten Sven Hornauf vorerst ohne schwerwiegende Folgen. Die Landtagsfraktion setzt ein ruhendes Ausschlussverfahren gegen Hornauf zunächst jedenfalls nicht erneut in Gang. Sie beriet über mögliche Konsequenzen.

„Herr Hornauf hat für sich nachvollziehbar geltend gemacht, dass es bei ihm da um eine Gewissensfrage ging“, sagte BSW-Landeschef Robert Crumbach der Deutschen Presse-Agentur. „Er hat auch Einsicht gezeigt, dass das Verhalten der Fraktion geschadet hat und es gibt eine Zusage, der Fraktion nicht weiter zu schaden.“

Verstoß gegen Vereinbarung der Koalition

Mit Hornauf stimmte erstmals ein Abgeordneter der SPD/BSW-Koalition offen für einen Antrag der AfD. Er verstieß gegen die Vereinbarung der Koalition, dass Anträge und Initiativen der Opposition grundsätzlich abgelehnt werden sollen. Beim Antrag ging es um die Mitwirkung der Opposition an einer Kommission, die den Verfassungsschutz kontrolliert.

Die AfD, die in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, lehnt den Geheimdienst ab, will aber in dem Kontrollgremium vertreten sein.

Nach dem Willen der Koalition soll es darin von drei Mitgliedern nur einen Vertreter der Opposition aus AfD und CDU geben. Das hält Hornauf für rechtswidrig und diskriminierend. Die AfD befürchtet Ausgrenzung und schlägt vor, drei von neun Sitzen zu bekommen.

Hornauf hatte 2024 im Streit um die Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 in Holzdorf mit fehlender Unterstützung bei der Wiederwahl von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gedroht.