Leipzig - Der Warnstreik im Verkehrsbereich hat am Montag keine Auswirkungen auf den Betrieb von Autobahntunneln gehabt. Verdi habe am Wochenende eine Notdienstvereinbarung mit der Autobahn GmbH geschlossen, so dass die Tunnel normal betrieben würden, sagte Paul Schmidt, Landesbezirksfachbereichsleiter der Gewerkschaft. Dennoch waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahn GmbH zum Warnstreik aufgerufen. Schmidt ging davon aus, dass zum Beispiel Pflegearbeiten entlang der Autobahnen entfielen.