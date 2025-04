Zwar bringt der Karfreitag noch Wolken und Regen nach Berlin und Brandenburg. Doch die Ostereiersuche kann am Ostersonntag bei etwa 20 Grad voraussichtlich im Freien stattfinden.

Der Karfreitag startet trüb. Am Osterwochenende soll es jedoch sonniger werden. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Der Karfreitag läutet das Osterwochenende mit trübem Wetter ein. Mit den kommenden Tagen lockert es aber zunehmend auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zu den vielen Wolken wird am Freitag gebietsweise Regen erwartet. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad.

Ähnlich geht es in der Nacht bei 9 bis 6 Grad weiter. Der Karsamstag startet ebenfalls mit Wolken und gelegentlichem Regen, aber dem Wetterdienst zufolge gibt es auch trockene Abschnitte. Abends lockert es von Süden her immer mehr auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.

In der Nacht zum Ostersonntag ziehen sich die Wolken weiter zurück. Es kühlt ab auf 7 bis 2 Grad, stellenweise gibt es in Bodennähe Frost. Am Sonntag wechseln sich Sonnenschein und Quellwolken ab. Die Eiersuche kann voraussichtlich bei warmen 18 bis 22 Grad im Freien stattfinden, denn regnen soll es nicht.