Leipzig - Nach einem trüben Montag bleibt es auch am Dienstag vorerst grau und regnerisch in Sachsen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad Celsius, im Bergland bei 8 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 3 Grad Celsius. In höheren Lagen ist eine Tiefsttemperatur von bis zu einem Grad Celsius möglich. Am Mittwoch werden laut DWD Schauer und Gewitter erwartet bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad Celsius.