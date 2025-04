Trübes Wetter in Berlin und Brandenburg - Gewitter möglich

Ab dem Mittag ist in der Region Berlin-Brandenburg mit Regenschauern zu rechnen. (Symbolbild)

Berlin und Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird es ungemütlich: Dichte Wolken und Gewitter ziehen auf. Bereits gegen Mittag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit ersten Regenschauern zu rechnen, ab Nachmittag seien Gewitter mit Starkregen und Windböen nicht ausgeschlossen. Der Niederschlag werde gegen Abend jedoch nachlassen, hieß es weiter. Die Höchsttemperaturen liegen in der gesamten Region tagsüber zwischen 17 und 20 Grad, in der Nacht fallen sie auf bis zu sechs Grad.

Der Donnerstag bringt den Angaben nach einen Wetterumschwung: Trotz teils starker Bewölkung bleibe es im Großteil der Region trocken. Lediglich im Süden Brandenburgs werde etwas Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen den Tag über bei bis zu 19 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad.