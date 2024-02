Trübes Wetter in Sachsen

Dresden - In den kommenden Tagen erwarten die Menschen in Sachsen viele Wolken und kühle Temperaturen. Am Dienstag wird der Himmel bewölkt mit etwas Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht, im Bergland bei ein bis fünf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel bedeckt, vor allem in Ostsachsen kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf vier bis ein Grad. Am Mittwoch wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab. Es bleibt niederschlagsfrei. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei sechs bis neun, im Bergland bei drei bis sechs Grad.

Wolkig wird der Himmel auch in der Nacht zum Donnerstag. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus zwei Grad. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Am Donnerstag wird es, nachdem der Nebel sich aufgelöst hat, locker bewölkt. Die Temperaturen steigen auf acht bis elf, im Bergland auf sechs bis acht Grad.