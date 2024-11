Magdeburg - Trüb und noch relativ mild startet das Wochenende in Sachsen-Anhalt. Doch vor allem im Harz wird es zunehmend stürmisch und auch winterlich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilt. Der Freitag wird bei meist starker Bewölkung sowie Temperaturen um zehn Grad noch niederschlagsfrei. Es weht ein nur schwacher Wind. Im Harz werden der Vorhersage zufolge drei bis sieben Grad erwartet.

Im Süden lockern die Wolken am Samstag gebietsweise auf und es bleibt bei bis zu elf Grad zunächst trocken. Am Nachmittag wehen auf dem Brocken die ersten stürmische Böen und in der Nacht wird die Bewölkung dichter. Es zieht Regen auf.

Der Regen setzt sich am Sonntag fort und geht in den Hochlagen des Harzes in Schnee über. Bei bis zu sieben Grad wird der Wind stärker, auf dem Brocken wird mit schweren Sturmböen gerechnet. Auch in der Nacht zum Montag gehen einzelne Schauer im Harz als Schnee nieder.