Erfurt - Das Wetter bringt für die Menschen in Thüringen in den nächsten Tagen viele Wolken und Regen mit sich. Der Freitag startet bedeckt mit örtlich etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Ab dem Mittag breitet sich der Regen dann im ganzen Land aus. In den Kammlagen kann es zu böig auffrischendem Wind kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Bergland bei sechs bis zehn Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt bedeckt, gebietsweise kann es regnen. Dabei sinken die Temperaturen auf acht bis fünf Grad. Auch am Samstag wird es wolkig. Es können einzelne Schauer aufkommen. In dem Kammlagen weht stark böig auffrischender Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 7 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung zu. Ab der zweiten Hälfte der Nacht kommt vom Südwesten Regen. Dabei sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad. Im Bergland weht böiger Wind aus Süd- bis Südwest, in den Kammlagen kann es zu Sturmböen kommen. Bedeckt bleibt es auch am Sonntag, dabei nehmen die Niederschläge allerdings etwas ab. Im Bergland weht stürmischer Südwestwind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 18, im Bergland bei elf bis 15 Grad.