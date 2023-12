Trübes Wetter mit wenigen Aufheiterungen am Donnerstag

Berlin/Potsdam - Trüb und teilweise regnerisch wird das Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Am Vormittag gibt es neben dichten Wolken vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark kurze Aufheiterungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagte. Südlich von Berlin fällt gebietsweise Sprühregen, sonst bleibt es meist trocken. Auf Höchstwerte zwischen zwei und vier Grad klettern die Temperaturen.

Durch überfrierende Nässe besteht in der Nacht zum Freitag örtlich Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt zwischen einem und minus einem Grad. Ansonsten bleibt es stark bewölkt mit nur örtlich etwas Regen oder Sprühregen.

Zwischen vielen Wolken lockert es am Freitag gebietsweise auf. Vorübergehend fällt leichter Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen vier und sechs Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es unverändert bedeckt und weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und drei Grad. Das Wochenende wird spürbar milder. Die Temperaturen klettern am Samstag auf sieben bis neun Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind.