Dresden - Die Menschen in Sachsen sollten heute ihren Regenschirm einpacken. Der Freitag startet bewölkt mit örtlichen Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen liegen demnach zwischen sieben und neun Grad, im Bergland zwischen zwei und sechs Grad. Gegen Nachmittag ziehen von Westen vereinzelt Gewitter auf. Zudem kommt es vor allem im westlichen Erzgebirge und im Vogtland zu Sturmböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometer pro Stunde kommen.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Im Westen kann es vereinzelt zu Schneefällen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und minus einem Grad. Es weht ein frischer Südwestwind. Die Sturmböen breiten sich in der Nacht bis in den Nordwesten aus. In Hochlagen kann es zu orkanartigen Böen um 110 Kilometer pro Stunde kommen.

Der Samstag startet mit vielen Wolken und leichtem Schnee. Im Tagesverlauf werden laut DWD Auflockerungen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sechs Grad, im Bergland zwischen null und drei Grad. Die Nacht zu Sonntag verläuft weitestgehend niederschlagsfrei. Am Sonntag werden Wolken und Temperaturen bis zu acht Grad erwartet.