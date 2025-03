Düsseldorf - Alice Weidel als garstige Hexe, die Erstwähler mit Gebäck in Hakenkreuz-Form lockt - vor einem Lebkuchenhaus aus Social-Media-Kanälen: Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly hatte „besonders harte politische Satire“ angekündigt - und am Rosenmontag geliefert.

Für den bereits vorab veröffentlichen Weidel-Wagen habe er jede Menge Drohungen und Schmähungen erhalten, berichtete Tilly der Deutschen Presse-Agentur. „Der Wagen soll zeigen, dass die AfD sehr geschickt darin ist, junge Menschen über Social Media in ein radikales Weltbild zu locken.“ Tilly setzte noch eins drauf: „Echte Patrioten können die Partei der Landesverräter nicht wählen. Die wollen uns an Russland verkaufen. Meine Botschaft: Geht doch nach Russland. Da habt ihr euren Traumstaat.“

Drei Trump-Wagen

Gleich drei Wagen beschäftigen sich mit Donald Trump. „Mit der Spirale seines Wahnsinns konnten wir gar nicht mithalten. Was da täglich aus Washington kommt, ist einfach unglaublich“, sagte Tilly. Die Fotos der Rosenmontags-Motivwagen seines Teams gehen seit Jahren um die Welt.

So zeigt er Trump und Putin, die mit ihrem Handschlag die Ukraine zerquetschen - als Neuauflage des Hitler-Stalin-Pakts. „Was am Freitagabend im Weißen Haus passiert ist, hat uns alle schockiert. Das ist ruchloser Verrat an der Ukraine und am liberalen Westen. Die historische Parallele ist die Aufteilung Polens durch Hitler und Stalin. Wir sind zurück im Zeitalter der Schurkenstaaten. Es gilt wieder das Faustrecht“, sagte Tilly.

Ein weiterer Motivwagen zeigt die Herrscher Putin, Xi und Trump, die vor Manneskraft kaum noch laufen können. „Das Zeitalter der Großmäuler hat begonnen - oder ist zurück, wenn man etwa an Mussolini denkt.“ Alle drei Weltmächte seien nun in den Händen demokratiefeindlicher Despoten. „Europa ist eine der letzten Inseln der Liberalität.“

Erstmals bekommt Elon Musk sein Fett weg: Ein Pfleger ist mit einer Zwangsjacke hinter dem reichsten Mann der Welt her, der zum Napoleon-Hut eine US-Flagge in Hakenkreuz-Form und eine Windel mit AfD-Aufdruck trägt. Die Botschaft sei: „Musk ist verrückt geworden und zum rechtsradikalen Troll mutiert. Es ist einfach unglaublich, was aus Menschen werden kann, wenn sie die Balance verlieren.“

Nur eine Woche für die Bundespolitik

Für die bundespolitischen Akteure haben die Düsseldorfer Karnevalisten eher Mitleid übrig: Friedrich Merz wird von der Last der Probleme, die er nun als Esel ziehen muss, überwältigt und in die Höhe gehievt. Olaf Scholz hat das SPD-Schiff auf Grund gesetzt, hält aber trotzig das Steuerrad fest. Eine leicht zu übersehende Randnotiz: Der Totenschädel am Meeresboden neben dem SPD-Kahn trägt den Namen Lindner.

Zwischen der Bundestagswahl und Rosenmontag lagen diesmal nur wenige Tage: „Wir hatten wirklich nur eine Woche Zeit, auf die Wahl zu reagieren. Das war schon eine Herausforderung.“ Die Düsseldorfer Wagen werden traditionell bis Rosenmontag überwiegend geheim gehalten. In diesem Jahr waren erstmals seit vielen Jahren zwei bereits am Samstagabend zu sehen. Dafür seien aber auch zwei Wagen mehr gebaut worden.