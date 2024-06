Brünn - Zu einer nicht alltäglichen Unfallserie ist es in Tschechien gekommen: Ein Lkw-Fahrer stieß auf der Autobahn D1 bei Brünn (Brno) nach ersten Erkenntnissen nacheinander mit neun Fahrzeugen zusammen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Anschließend habe der mutmaßliche Unfallverursacher zu Fuß Fahrerflucht begangen und sei in ein nahes Industriegebiet gelaufen.

„Er bemächtigte sich eines Pkws und fuhr in Richtung der Gemeinde Rebesovice davon, wo er mit dem Auto einen Unfall baute“, berichtete der Polizeisprecher. Dort hätten die Beamten den Mann aufgespürt. Ein Test auf Drogen und psychoaktive Substanzen sei positiv ausgefallen. Der Verdächtige sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Rettungsdienst behandelte nach der Unfallserie auf der Autobahn vier Menschen. Während der Aufräumarbeiten bildeten sich kilometerlange Staus. Brünn (Brno), die zweitgrößte Stadt Tschechiens, liegt rund 200 Kilometer südöstlich von Prag.