Die Tischtennisspielerinnen von TTC Eastside setzen zum Bundesliga-Auftakt gleich ein Zeichen. Der entthronte Meister hat große Ambitionen.

Berlin - Die Tischtennisspielerinnen von TTC Berlin Eastside sind furios in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. Beim Auftakt im heimischen TT-Dome im Paul-Heise-Komplex besiegten die Spielerinnen um die topgesetzte Nina Mittelham den TSV Dachau mit 6:2.

Nach dem Siegen in beiden Doppeln durch Natalia Bajor/Mia Griesel und Mittelham/Surjan waren die Weichen von Beginn an auf Erfolg gestellt. Alle vier Berliner Spielerinnen verzeichneten zwei Siege. Die topgesetzten Mittelham und der polnische Neuzugang Bajor verloren jeweils ein Einzel gegen Dachaus Sabine Winter.