Bingen/Berlin - Tischtennis-Serienmeister TTC Berlin Eastside wird die reguläre Punkterunde der Frauen-Bundesliga auf dem sechsten Rang der 7er-Staffel beenden. Das steht nach der 4:6-Heimniederlage gegen den nunmehr definitiven Liga-Primus TTC Weinheim im vorletzten Spiel der Hauptrunde fest.

Der Ausgang der Partie gegen DJK Kolbermoor am 4. April in Berlin (19.00 Uhr) kann keine Platzveränderung mehr bewirken. In den Viertelfinal-Playoffs (Best of Three) wird Eastside damit auf den Punkterunden-Dritten – entweder TSV Langstadt oder Kolbermoor – treffen.

In der Partie gegen Weinheim in Bestbesetzung, das in den beiden vergangenen Spieljahren Finalgegner der Berlinerinnen war, spielte das junge Team von Eastside ohne seine Topakteure Xiaona Shan, Nina Mittelham und Ding Yaping und leistete bei der knappen Niederlage dennoch harten Widerstand. Für die Gastgeber-Punkte sorgten das Doppel Mia Griesel/Josi Neumann und im Einzel die Japanerin Yuka Kaneyoshi (2) und Mia Griesel.