München - Thomas Tuchel hat als Jugendlicher für den Bremer Spektakel-Fußball geschwärmt. Als Trainer des FC Bayern München will er Werder freilich am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Topspiel gegen seine Mannschaft nicht zaubern und jubeln sehen. „Gladbach und Werder waren meine Teams in der Jugend und als Kind“, berichtete der 49 Jahre alte Tuchel vor dem Bayern-Gastspiel im Weserstadion. Sein Vater sei Gladbach-Fan gewesen, „da gab es keine Auswahl (für ihn), das war vorgegeben“. Bei Werder beeindruckte ihn der Offensiv-Fußball insbesondere in den Zeiten unter Trainer-Legende Otto Rehhagel.

„Werder war die Mannschaft, die neben Bayern in Europa gespielt hat. Und Werder war irgendwie immer Spektakel mit Otto Rehhagel und Rune Bratseth und wer da alles gespielt hat“, sagte Tuchel. Er erinnerte an viele große Europapokalabende im Weserstadion. „Es war immer Spektakel, wenn dort das Flutlicht anging. Das war wahnsinnig reizvoll. Die Bremer waren viele Jahre die Mannschaft in der Bundesliga nach Gladbach, die mit Bayern gekämpft hat um die Meisterschaft. Auch später noch mit Thomas Schaaf als Trainer.“

Werder habe immer offensiv mit einem Zehner und zwei Stürmern gespielt. „Als Fußballfan war das attraktiv, da zuzuschauen und die Spiele im Garten nachzuspielen“, sagte Tuchel. Es sei schon immer eine besondere Atmosphäre im Weserstadion gewesen und Werder „ein besonderer Club in der Bundesliga“.