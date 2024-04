Tui kehrt mit der Hauptnotiz seiner Aktie an die Börse in Frankfurt zurück.

Frankfurt/Main - Die Aktien von Tui sind am Montag mit ihrer Hauptnotiz an die Börse in Frankfurt zurückgekehrt. Dort stiegen die Papiere im frühen Xetra-Handel um 2,1 Prozent auf 7,75 Euro. Nach fast zehn Jahren in London soll die Rückkehr nach Frankfurt nun den Einzug in den MDax ermöglichen, den deutschen Index für mittelgroße Unternehmen. Bereits im Juni rechnet der Konzern aus Hannover mit einer Aufnahme in den Index.

Noch bis Juni soll die Aktie parallel auch in London auf dem Kurszettel stehen, dann wird der Handel dort eingestellt. Von der Konzentration auf Frankfurt verspricht sich der Konzern Kosteneinsparungen, durch die Aufnahme in den MDax eine höhere Nachfrage nach der Aktie und damit steigende Kurse. Zudem soll der Schritt dem Konzern helfen, auch künftig die Voraussetzungen für Luftverkehrsrechte in der EU abzusichern.