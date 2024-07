Dresden - Der Tunnel Königshainer Berge auf der A4 wird am Mittwoch auf beiden Richtungsfahrbahnen von 8.00 bis 18.00 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten eines Energieversorgers an Umspannstationen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Der Verkehr in Richtung Görlitz und in Richtung Dresden erfolge über ausgewiesene Umleitungsstrecken, hieß es. Bereits am Dienstag fanden den Angaben zufolge im Tunnelbereich Arbeiten statt.