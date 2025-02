Potsdam - Im ersten Spiel nach der Winterpause hat es für die Fußballerinnen von Turbine Potsdam den nächsten Rückschlag in der Bundesliga gegeben. Die Brandenburgerinnen verloren im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion 1:4 (1:1) gegen Werder Bremen.

Die Potsdamerin Bianca Schmidt hatte in der 42. Minute das Bremer 1:0 durch Larissa Mühlhaus (38.) ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel kam Werder durch Sophie Weidauer (72.) und zwei weitere Mühlhaus-Treffer (81., 90.) noch zu einem klaren Auswärtssieg.

Damit bleibt das Team von Trainer Kurt Russ weiter sieglos und am Tabellenende. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das Comeback von Kapitänin und Offensivspielerin Viktoria Schwalm, die ihr erstes Saisonspiel bestreiten konnte. Der Rückstand auf den vorletzten Jena beträgt aktuell zwei Punkte. Die Thüringerinnen treten am Montag beim VfL Wolfsburg an. In der Liga steigt in dieser Spielzeit nur das Schlusslicht ab.