Hannover - An der Stichwahl für die türkische Präsidentschaft haben sich in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ähnlich viele hier lebende Türken beteiligt wie im ersten Wahlgang. Das erklärte ein Sprecher des zuständigen türkischen Generalkonsulats Hannover am Mittwoch, dem letzten Tag der Stimmabgabe im Ausland. In den drei Bundesländern leben über 100.000 Wahlberechtigte. Sie können zwischen dem Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und dem Herausforderer wählen.

Ihre Stimme konnten die Menschen unter anderem auf der Messe Hannover abgeben. Die meisten Wählerinnen und Wähler kamen am Wochenende. Am Mittwoch kann noch bis 22 Uhr gewählt werden.

Im ersten Wahlgang hatte Amtsinhaber Erdogan von den Wählern in Deutschland 65 Prozent der Stimmen erhalten - deutlich mehr als in der Türkei, wo er weniger als 50 Prozent erhielt. Bundesweit sind rund 1,5 Millionen Menschen wahlberechtigt.