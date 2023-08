Reeßum - Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der Autobahn 1 bei Reeßum im Landkreis Rotenburg ist ein Pferd gestorben. Ein leerer Pferdetransporter sei am Sonntagmorgen aus bisher ungeklärten Umständen in das Heck eines Autos mit Pferdeanhänger geprallt, teilte die Polizei mit. Das Gespann kam ins Schleudern, drehte sich und landete in einem Graben. Das Turnierpferd in dem Anhänger wurde dadurch so schwer verletzt, dass es noch vor Ort starb.