Altenberg - Der Erzgebirgskrimi im ZDF hat am Samstagabend erneut ein Millionenpublikum vor den Fernseher gelockt und Helene Fischer bei der Einschaltquote weit hinter sich gelassen. Die neue Folge mit dem Titel „Die Tränen der Mütter“ hatte zur besten Sendezeit am Samstagabend ab 20.15 Uhr 6,55 Millionen Zuschauer. Das ist ein Marktanteil von 25,3 Prozent. Mit Abstand dahinter folgte der Konzertfilm des deutschen Schlagerstars mit Titel „Helene Fischer - Rausch Live“ in der ARD mit 2,99 Millionen Menschen vor dem Bildschirm (12,0 Prozent).

In der jüngsten Folge der Krimiserie hatte das Ermittlerduo Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandocki) den Mord an einem jungen Clubbesitzer im Osterzgebirge aufzuklären. Er war beim Mountainbiking im Wald niedergeknüppelt worden. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei einmal mehr von Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach). Die Folge wurde zu großen Teilen in und um Altenberg gedreht.