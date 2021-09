TV-Sender Sky macht Serie über „Diese Ochsenknechts“

Der TV-Sender Sky will eine mehrteilige Serie über das Leben der Familie Ochsenknecht ausstrahlen. Foto: dpa/zB/Jens Kalaene

Berlin - „Sie gewähren exklusive Einblick in ihr Familienleben vom Bauernhof in Graz, über Hannover und Berlin bis in die Toskana und nach Mallorca“, hieß es in der Mitteilung. Zu sehen sein sollen die sechs Episoden ab Anfang 2022 bei Sky und Sky Ticket. Das Vorhaben erinnert an die TV-Sendung „Keeping Up with the Kardashians“, in der unter anderem US-Reality-Star Kim Kardashian zu sehen ist.

Die Familie gewähre „erstmals intime und ungeschönte Einblicke“. So könnten die Zuschauer sehen, wie Cheyenne auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Graz in Österreich lebt. Jimi Blue freue sich auf die Geburt seines ersten Kindes. Und Wilson lasse sich zu Castings begleiten. Mutter Natascha werde dabei beobachtet, wie sie ein neues Haus auf Mallorca suche. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, sagte der Mitteilung zufolge: „„Diese Ochsenknechts“ begleitet erstmals eine der bekanntesten und beliebtesten Familien Deutschlands bei ihrem alles andere als gewöhnlichen Alltag. Die Dokumentation wird mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen.“