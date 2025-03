Hamburg - „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder ist beim Training auf Fuerteventura mit dem Fahrrad gestürzt. „Ein Sturz, ein Knacken, schon war das Trainingscamp vorbei bevor es richtig angefangen hatte. Der Schlüsselbeinbruch wird nun operiert“, schrieb der 57-Jährige auf Instagram. Er habe für den Extrem-Triathlon Norseman in Norwegen trainiert.

Auf einem kurzen Video zeigt sich Schröder mit dem linken Arm in einer Armschlinge. Er trinkt dabei einen Schluck aus einer großen Tasse, schmunzelt in die Kamera und scheint guten Mutes zu sein. „Statt Leistungsschub auf Fuerte erstmal Pause. Und trotzdem die Hoffnung, am 2.8. fit in den Eidfjord zu springen“, schreibt er dazu. Schon vom kommenden Sonntag an werde Schröder wieder in der „Tagesschau“ zu sehen sein, teilte eine Sprecherin des NDR mit.

Am Eidfjord, rund 100 Kilometer östlich der Stadt Bergen, findet der Extrem-Triathlon statt. Die 250 Teilnehmer müssen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und einen Marathon laufen. Bei dem Wettbewerb werden nach Angaben der Veranstalter 5000 Höhenmeter überwunden. Schröder hat bereits 2017 und 2022 am Ironman auf Hawaii erfolgreich teilgenommen.