Ü-60-Häftlinge: Noch ein nach DDR-Recht Verurteilter in Haft

Erfurt - Noch ein nach dem DDR-Strafrecht Verurteilter sitzt in Thüringen im Gefängnis. Der Mann sei im Juli 1990 festgenommen worden und im April 1992 noch nach dem Strafgesetzbuch der DDR verurteilt worden, teilte das Justizministerium auf Anfrage mit. Derweil ist auch die Zahl der Insassen, die älter als 60 Jahre sind, gestiegen. Wie alt der Älteste in Thüringer Gefängnissen ist, darüber wollte das Ministerium aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben.

Ende November dieses Jahres zählte das Justizministerium 60 solcher Häftlinge - einschließlich der in Untersuchungshaft und in Sicherungsverwahrung. Das entsprach einem Anteil von 4,5 Prozent an der Gesamtzahl der Inhaftierten (1333). Vier Jahre zuvor waren es Ende November 35 Häftlinge im Alter von über 60 Jahren gewesen. Diese machten wiederum einen Anteil von 2,2 Prozent der damals 1564 Gefangenen aus.

Der Haftalltag unterscheide sich nicht grundsätzlich von dem der jüngeren Gefangenen, hieß es aus dem Ministerium. Häftlinge, die die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht haben, sind zwar nicht generell verpflichtet, eine Arbeit im Vollzug auszuüben. Wird nach einer medizinischen Untersuchung festgestellt, dass die älteren Gefangenen arbeitsfähig sind, können sie Arbeiten wie die jüngeren Inhaftierten ausüben. Für diejenigen, die nicht arbeiten, gebe es während der regulären Arbeitszeiten Freizeit- und Sportmaßnahmen.

Unterstützung erhielten die älteren Gefangenen auch bei körperlichen Einschränkungen, so würden sie beispielsweise in der Nähe zum Medizinischen Dienst in den Vollzugsanstalten untergebracht.

Ältere Gefangene müssten sich gegebenenfalls damit auseinandersetzen, auch in Haft zu sterben, hieß es. Allerdings sei das auch der Fall für jüngere Häftlinge, die schwer krank sind.