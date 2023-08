U2 fährt ab Montag am Alexanderplatz wieder zweigleisig

Ein Zug der Linie U2 fährt am U-Bahnhof Alexanderplatz ein.

Berlin - Gute Nachrichten vor allem für Pendler auf der U2: Nach mehr als 300 Tagen Teilsperrung fährt die Linie am Alexanderplatz ab Montag wieder im Normalbetrieb. „Jetzt konnten alle notwendigen Arbeiten wie vorgesehen abgeschlossen werden und auch die externen Gutachten belegen: Alle Signale stehen auf Grün“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt. Seit dem 7. Oktober ist der Verkehr der U2 am Alex stark eingeschränkt, zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße fahren seitdem die Züge nur auf einem Gleis im Pendelverkehr - und das statt des auf der U2 üblichen 5-Minuten-Takts nur alle 15 Minuten. Am Montag ab 1.30 Uhr soll damit Schluss sein.

Grund für die Teilsperrung war eine Hochhausbaustelle des Unternehmens Covivio. Durch die Bauarbeiten sackten die benachbarten Tunnelröhren der U-Bahn einige Zentimeter ab. In den vergangenen Monaten wurde nun über sogenannte Injektionslanzen Flüssigzement in den Untergrund gepumpt, um den um rund vier Zentimeter abgesackten Tunnel zu stabilisieren. Anschließend fanden Gleisarbeiten im Bereich der Baustelle statt. In der Nacht auf Dienstag wurde als eine der letzten Maßnahmen mit einem Schleifzug dem Gleis, das zuletzt nicht genutzt wurde, der letzte Schliff verpasst.

Die Sanierungsarbeiten, die auf rund zehn Millionen Euro veranschlagt sind, wurden auf Kosten von Covivio durchgeführt.