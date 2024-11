U21 in EM Form - Di Salvo: „Waren eiskalt vor dem Tor“

Aachen - Den ersten Härtetest hat die deutsche U21-Auswahl mit Bravour bestanden, jetzt wartet Titelkandidat Frankreich auf die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo. „Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir wissen, dass die Franzosen eine spielstarke Truppe sind“, sagte Borussia Dortmunds Jungprofi Maximilian Beier nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Dänemark im ersten von vier Testspielen für die EM-Endrunde im nächsten Sommer in der Slowakei. Nächster Gegner sind am Dienstag (18.15 Uhr) in Valenciennes die Franzosen.

Vor 11.820 Zuschauern am Aachener Tivoli erzielten Nicolo Tresoldi (5. Minute), Nathaniel Brown (48.) und Youssoufa Moukoko (81.) die Treffer für die deutsche Mannschaft. „Wir waren heute eiskalt vor dem Tor und hatten richtig gute Umschaltmomente. Ich bin am Ende mit dem 3:0 zufrieden“, befand der DFB-Coach.

Torhüter Ubrig fehlerfrei

Di Salvo hatte die beiden letzten Partien des Jahres nicht als Testspiele, sondern als Standortbestimmung ausgerufen und weitgehend ein Team nominiert, das so ähnlich auch bei der Endrunde auflaufen könnte. Im Tor kam Jonas Urbig, der seinen Stammlatz beim 1. FC Köln zunächst verloren hat, zu seinem siebten Einsatz in der U21-Auswahl. Er zeigte eine fehlerfreie Leistung. Der Freiburger Keeper Noah Atubolu fehlte ebenso verletzungsbedingt wie der Salzburger Leandro Morgalla.

Auch Torjäger Moukoko, der zuletzt der Auswahl gefehlt hatte, war wieder dabei. Der frühere BVB-Profi, der jetzt in Nizza spielt, war mit sechs Treffern der beste Torschütze in der souveränen Qualifikation zur Endrunde, für die sich ähnlich deutlich auch die Dänen und der kommende Gegner Frankreich qualifiziert hatten. Moukoko blieb aber zunächst auf der Bank und musste dem Hannoveraner Tresoldi, der in seinem achten Länderspiel den fünften Treffer markierte, den Vortritt lassen.

„Ich habe das professionell angenommen. Am Ende muss ich auf dem Platz die Antwort geben“, sagte Moukoko nach seinem 13. Treffer in der DFB-Auswahl. „Das tat sehr gut, heute das 3:0 zu erzielen“, ergänzte der Stürmer.

DFB-Sportdirektor Völler von U21-Auswahl angetan

Tresoldi erzielte den frühen Führungstreffer nach einem Lattenabpraller von Beier. Hauptanteil an dem Tor hatte aber Brajan Gruda nach einem feinen Solo über den halben Platz. „Das war ein toller Beginn. Die Mannschaft gefällt mir“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler in der Halbzeitpause beim TV-Sender ProSieben MAXX.

Die neu formierte deutsche Abwehr mit den beiden Frankfurter Außenverteidigern Nnamdi Collins und Brown hatte die mit vielen jungen und neuen Spielern angetretenen Dänen gut im Griff. Brown zeigte sich auch in der Offensive wachsam und erzielte kurz nach der Pause auf Vorarbeit des eingewechselten Nick Woltemade das 2:0. Moukoko traf nach seiner Einwechslung zum 3:0-Endstand.