In einem verschlossenen Raum sollen Teams zum Thema Freiheit rätseln. Für diese Idee wurden Studierende in Halle ausgezeichnet. Schon bald soll daraus Wirklichkeit werden.

Halle - Zu den Gewinnern des diesjährigen Hochschulwettbewerbs gehören in diesem Jahr auch Studierende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle. Sie seien für ihr Konzept für einen sogenannten Escape-Room ausgezeichnet worden, in dem über individuelle und gesellschaftliche Freiheiten gerätselt werden solle, teilte die Universität am Dienstag mit. Ein Escape-Room ist ein Raum, aus dem man sich im Team befreien muss, indem Rätsel gelöst werden.

Als eines von zwölf Teams erhalten die Studierenden Andreas Grün, Nicole Grummt und Jana Schmitz den Angaben zufolge für ihren Sieg insgesamt 10 000 Euro, um ihre Idee umzusetzen. „Es geht um die Frage, was Freiheit gesellschaftlich und persönlich bedeutet und welche Konsequenzen bestimmte Freiheitsvorstellungen haben“, sagte Grün. In Zusammenarbeit mit der Stadt Halle soll der Escape-Room im Sommer 2024 eröffnet werden. Der Hochschulwettbewerb wird vom Bundesbildungsministerium gefördert.