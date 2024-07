Hannover - Ermittler haben bei Zugriffen in Deutschland und Rumänien eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Die drei Männer im Alter von 22, 39 und 43 Jahren sind dringend tatverdächtig, einen 83-Jährigen Anfang Juli in Langenhagen (Region Hannover) überfallen zu haben. Die Durchsuchungen fanden demnach bereits vergangene Woche Donnerstag statt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilten.

Die drei Tatverdächtigen sollen in die Wohnung des Mannes eingedrungen sein, den zunächst schlafenden Mann überfallen, mit dem Tode bedroht und verletzt haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Rippenbrüche. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten Handys, EC-Karten und Bargeld.

Dem 43-Jährigen wird zudem in einem durch das Amtsgericht Osnabrück erlassenen Haftbefehl vorgeworfen, in eine Wohnung in Haren (Landkreis Emsland) eingebrochen zu haben. Alle drei Tatverdächtigen sind demnach in Untersuchungs- oder Auslieferungshaft. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Beweismittel sicher, die nun untersucht und ausgewertet werden sollen. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob die Gruppe möglicherweise noch für weitere Einbruchsdiebstähle verantwortlich ist.