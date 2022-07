Überfall auf Firma: Überwachungsvideo zeigt Verdächtigen

Berlin - Die Berliner Polizei hat zur Fahndung nach einem Räuber ein Überwachungsvideo veröffentlicht. Es zeigt einen unbekannten Mann mit einem Vollbart, der ein olivgrünes T-Shirt, eine beigefarbene kurze Hose und eine dunkle Mütze trägt. Der Unbekannte soll am 19. Juni gegen Abend eine Firma in der Straße Am Bahnhof Westend in Charlottenburg-Wilmersdorf überfallen haben. Dort bedrohte er eine 24-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer, bei einer Rangelei erlitt sie Kratzwunden im Gesicht und am Hals. Zudem brach er einen Safe auf und stahl Geld in fünfstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.