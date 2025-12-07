Berlin - Ein Späti in Berlin-Neukölln ist überfallen worden. Wie die Polizei in Berlin mitteilte, sei ein Verdächtiger nach dem Überfall in der Nacht zum Sonntag in der Sonnenallee festgenommen worden. Ein weiterer sei flüchtig. Einer der Täter trug demnach eine scharfe Schusswaffe bei sich. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Laut „B.Z.“ wurden zwei Menschen bei dem Überfall verletzt.