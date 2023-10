Ebendorf/Barleben - Im Landkreis Börde sind am Wochenende zwei Supermärkte überfallen worden. Am Freitagabend forderte eine maskierte Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand Mitarbeiter eines Markts in Ebendorf auf, den Tresor zu öffnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter entnahm das Bargeld und flüchtete. Während der Fahndung mit einem Polizeihubschrauber sei dieser mehrfach mittels Laserpointer geblendet und an der Suche gehindert worden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet.

Am Samstagmorgen gab es in Barleben einen ähnlichen Vorfall. Der maskierte und wie im ersten Fall bewaffnete Täter brachte die Mitarbeiter dazu, das Bargeld aus dem Tresor herauszugeben und flüchtete. Trotz umfangreicher Fahndung konnte der Täter den Angaben zufolge nicht gefunden werden. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage, es werde ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe.