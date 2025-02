Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen kommt am Mittwoch kalt mit trübem Himmel und örtlichen Regenschauern daher. Wegen des Regens ist am Vormittag Vorsicht geboten, er könne auf den Straßen plötzlich überfrieren, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Insbesondere in Südniedersachsen und den höheren Lagen bestehe beim Autofahren im Regen eine erhöhte Glatteisgefahr. Dazu herrschen in Niedersachsen und Bremen Temperaturen um die 3 Grad in Göttingen und 8 Grad an der Ems.

Nach Auflockerungen im Tagesverlauf werde es in der Nacht zu Donnerstag wieder bewölkt. Dabei bleibe es meist trocken und nur auf den Inseln wehe ein mäßiger Wind. Autofahrer müssten mit Sichteinschränkungen durch aufziehenden Nebel rechnen.