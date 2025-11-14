Ein frontaler Zusammenstoß verursacht im Erzgebirgskreis eine Kettenreaktion. Mehrere Fahrzeuge werden beschädigt, drei Menschen verletzt. Die betroffene Strecke bleibt stundenlang gesperrt.

Zwönitz - Drei Menschen sind bei einem Unfall im Erzgebirgskreis verletzt worden. Ein 35-Jähriger hatte am Donnerstagabend bei Zwönitz in einer Kurve überholen wollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß er frontal mit einem Wagen aus dem Gegenverkehr zusammen. Er wurde eingeklemmt und schwer verletzt geborgen. Der entgegenkommende 63-Jährige sowie seine Beifahrerin sind leicht verletzt worden.

Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt: Der 63-Jährige geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern, touchierte einen Pkw, wurde dann in die Seite eines Lkws gedrückt und prallte letztlich gegen die Leitplanke. Herumfliegende Trümmerteile ließen zwei weitere Fahrzeuge zusammenstoßen.

Der Schaden wurde auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Straße war für fünfeinhalb Stunden gesperrt.