Magdeburg - Bei einem missglückten Überholmanöver sind drei Personen nahe Edersleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) am Freitagabend schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Landstraße zwischen Artern und Edersleben hatte ein 18-jähriger Autofahrer einen Überholvorgang gestartet und war dabei von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich. Der Fahrer und zwei weitere Insassen, ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige, wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.