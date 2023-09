Berlin/Potsdam - Ein überwiegender heiterer Sonntag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag zunächst neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf löst sich der Nebel auf und es wird heiter. Regen wird nicht erwartet - bei Höchstwerten um 20 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 9 Grad. In der Niederlausitz und im Baruther Urstromtal erreichen die Temperaturen in Bodennähe den Gefrierpunkt.

Am Montag wird es laut DWD sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. In der Nacht sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen und es bleibt regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 5 Grad ab.