Überwiegend ruhige Halloween-Nacht in Berlin

Berlin - Am Halloween-Abend sind die Polizei und die Feuerwehr in Berlin zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Aber die Nacht verlief weitestgehend ruhig, teilte ein Sprecher des Lagezentrums am Mittwochmorgen mit. Verletzte habe es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gegeben.

Am Abend seien unter anderem Einsatzkräfte und Passanten vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend auf X, früher Twitter, mit. Auch vorbeifahrende Autos wurden mit Böllern beworfen. Die Polizei erstattete mehrere Anzeigen und beschlagnahmte Feuerwerkskörper. Den Angaben zufolge löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr außerdem mehrere kleinere Feuer und brennende Mülltonnen.

Insgesamt waren im gesamten Stadtgebiet rund 1000 Polizisten im Einsatz. Beteiligt seien auch Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gewesen.