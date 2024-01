Braunschweig - Anthony Ujah vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig glaubt an seine wichtige Rolle im Abstiegskampf. „Die Jungs machen es sehr gut. Sie haben Selbstvertrauen und wollen mich wohl in Rente schicken“, sagte der 33-Jährige angesichts der zuletzt vier Eintracht-Siege in Serie der „Braunschweiger Zeitung“ (Dienstag). Der Angreifer betonte: „Aber ich will noch nicht. Und ich werde für diese Mannschaft noch wichtig sein, das weiß ich.“

Nach seiner Schulterverletzung aus dem September vergangenen Jahres sammelt der Mittelstürmer langsam wieder Spielpraxis. Zuletzt stand er am Sonntag beim 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg für zehn Minuten auf dem Platz. „Ich habe keine Schmerzen mehr, ich gehe in jeden Zweikampf ohne Angst. Das war anfangs anders, aber das ist auch normal“, sagte Ujah.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Braunschweiger am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Schalke 04. Mit einem Sieg würde die Eintracht den Abstiegsrelegationsplatz verlassen und den punktgleichen Gegner in schwere Abstiegsnöte stürzen. Am Dienstag gab der Club bekannt, dass der Vertrag mit Co-Trainer Marc Pfitzner vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert wurde.