Hannover - Anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine sollen die obersten Landesbehörden in Niedersachsen am Freitag mit der ukrainischen Fahne beflaggt werden. Das kündigte die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag an. „Wir möchten ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität setzen. Vielen Menschen wird es vor einem Jahr so gegangen sein wie mir: Man wacht auf und will es zunächst gar nicht glauben, dass Krieg ist mitten in Europa“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) laut Mitteilung.

Weiter sagte der Regierungschef: „Unsere Haltung zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist nach wie vor klar und unmissverständlich: Dieser Angriffskrieg ist ein Verbrechen und wir stehen fest an der Seite des ukrainischen Volkes.“ Weil dankte den Menschen in Niedersachsen für die ehrenamtliche Hilfe bei der Aufnahme Geflüchteter.