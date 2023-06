Ukraine-Spiel in Bremen auch von Soldaten beachtet

Bremen - Das Benefiz-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Montagabend in Bremen gegen die Ukraine erreicht laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf auch die Kriegsgebiete. Der ukrainische Delegationsleiter habe ihm erzählt, dass „Soldaten dieses Spiel an der Front verfolgen werden auf ihrem Handy, und dass es ein Stück weit auch Ablenkung ist“. Das Fußball-Länderspiel sei für die Ukraine „ein ganz wichtiges Ereignis“.

Der DFB spendet über seine Stiftung die Einnahmen aus dem TV-Vertrag und Ticketverkauf an Menschen, die vom Krieg betroffen sind. „Wir hoffen auf eine hohe Summe“, sagte Neuendorf.