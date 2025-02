Der SSV rüstet für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Routinier Robert Leipertz kommt auf Leihbasis - und soll die Offensive der Schwaben verstärken.

Ulm - Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat Mittelfeldspieler Robert Leipertz vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg verpflichtet. Der 32-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Für die Profis in Magdeburg war er in der laufenden Spielzeit nicht zum Einsatz gekommen, insgesamt bestritt er in seiner Karriere aber schon fast 250 Zweitliga-Partien.

Leipertz werde die Ulmer Offensive „mit seiner Qualität und Torgefahr nochmals variabler und besser machen“, sagte Geschäftsführer Markus Thiele. Der SSV hatte am Samstag mit 2:3 bei Fortuna Düsseldorf verloren und steckt als Tabellen-16. weiter tief im Abstiegskampf.