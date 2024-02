Frankfurt (Oder) - Vor dem Umbau des alten Lichtspieltheaters in Frankfurt (Oder) haben sich die Stadt und das Land Brandenburg auf einen gemeinsamen Plan verständigt. Nach einem Vergabeverfahren und weiteren Gutachten, etwa zur Bausubstanz und Bauhistorie, soll 2025 die Kostenplanung abgeschlossen sein. Eine solche Haushaltsunterlage sei die Grundlage für die Beantragung der Fördermittel für den Bau, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Bauarbeiten sollen erst 2030 fertig werden. Eine entsprechende Vereinbarung über Rechte und Pflichten zwischen der Stadt und dem Land wurde am Freitag in der Stadt an der Oder unterzeichnet.

Aus dem ehemaligen Kino soll ein Kunstmuseum werden - inklusive eines Museumscafés. Die Landesregierung fördert das Projekt mit 2,2 Millionen Euro zunächst für Planungskosten. Insgesamt unterstützen Land und Bund den geplanten Umbau mit jeweils 11,5 Millionen Euro.

Das „Lichtspieltheater der Jugend“ ist ein Wahrzeichen der Stadt und wurde laut Stadtverwaltung Anfang des 20. Jahrhunderts als erstes Kino in Frankfurt (Oder) gebaut. Im Jahr 1954 war das vom Krieg in Mitleidenschaft gezogene Gebäude wiederaufgebaut worden, bevor es 1998 vorerst geschlossen wurde. Vor vier Jahren übernahm die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude nach langem Leerstand, wie es weiter hieß.