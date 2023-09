Berlin - Wegen gestiegener Fahrgastzahlen will die Deutsche Bahn den Berliner Hauptbahnhof umbauen. „Wenn die Reisenden dort mit den Koffern stehen, ist es schon sehr eng“, sagte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek, dem „Tagesspiegel“. Wolle man die Zahl der Fahrgäste verdoppeln, so müssten demnach entweder zusätzliche Ausgänge für eine schnellere Leerung der Bahnsteige gebaut werden oder die dortigen Flächen vergrößert werden. Es geht laut der Zeitung um die vier Regional- und Fernbahngleise im oberen Teil des Bahnhofs.

Die Bahn will laut dem Artikel auch Bahnsteige an weiteren Bahnhöfen der Stadtbahn umbauen, etwa am Alexanderplatz, an der Friedrichstraße und am Zoologischen Garten. Kaczmarek sprach von einer Zunahme der Fahrgastzahl um fast ein Drittel an den größten Berliner Bahnhöfen in den vergangenen zehn Jahren. Die Infrastruktur sei enorm belastet. Das beeinflusse auch die Pünktlichkeit. „Gerade auf der Stadtbahn ist der limitierende Faktor für den Takt mittlerweile das Ein- und Aussteigen an den Bahnhöfen.“

Auf wie viele Bahnhöfe in Berlin sich die Ideen insgesamt beziehen, wie es mit den Plänen weitergeht und und wann möglicherweise Arbeiten beginnen könnten, war am Samstag zunächst offen. Als mögliches Hindernis mit Blick auf Änderungen am Hauptbahnhof wurde genannt, dass es schon einmal jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit dem Büro des inzwischen gestorbenen Architekten Meinhard von Gerkan gab. Damals ging es um eine Abweichung vom ursprünglichen Entwurf bei einem Glasdach. Kaczmarek sagte dem „Tagesspiegel“ dazu: „Trotzdem muss der Bahnhof ja funktionieren. Das ist letztlich eine Verkehrsanlage und kein Kunstwerk. Da müssen wir nach Lösungen suchen.“